Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo Azledildi

Güney Kore'de Siyasi Bir Kriz Yaşanıyor

Güney Kore'de, Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen oylamayla Başbakan Han Duck-soo, devlet başkanlığına vekalet ettiği dönemde azledildi. Yonhap ajansının haberine göre, 3 Aralık'ta ilan edilen sıkı yönetim nedeniyle görevden uzaklaştırılan Başkan Yoon Suk Yeol'un yerine vekalet eden Han, parlamentoda yapılan oylamada 192 evet oyu ile azledildi. Oylamada hayır oyu kullanan hiçbir milletvekili olmadığı bildirildi.

Bu gelişme, Güney Kore tarihinde bir ilki oluşturuyor; bir başkan vekilinin meclis tarafından görevden alındığı bu durum, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti (DP), dün Han'ın azledilmesi için önerge sunmuştu.

Başbakan Han ve Sıkıyönetim İlanı

Başbakan Han, 14 Aralık’tan bu yana Yoon'un görevden alındığı dönemde devlet başkanlığına vekaleten atanmıştı. Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı konuşmada, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak bu karar, Ulusal Meclis tarafından kısa süre içinde kaldırılmıştı.

Bunun üzerine Yoon, muhalefeti hükümetin işleyişini engellemekle suçlamış ve sıkıyönetimin, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini savunmuştu. Sıkıyönetim sürecinde, Savunma Bakanlığı'ndan gelen talimatlarla ordudaki komutanlar toplantı için çağrılmıştı. Sıkıyönetim birliklerinin Ulusal Meclis’te görevlendirilmesi ise ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Meclisin 190 milletvekilinin oyu ile sıkıyönetim kararını kaldırması, ve Yoon'un bu karardan sonra kabinesiyle toplandığı Bakanlar Kurulu'nda sıkıyönetimin sona erdiğini duyurması, siyasi tansiyonun tekrar yükselmesine neden oldu.

Azil Süreci ve Gelecek

Ayrıca, Yoon'un azli için yapılan önergelere, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için red edilmişti. Fakat muhalefet partilerinin aynı gerekçeleri ileri sürerek sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada kabul edildi.

Han Duck-soo'nun azli, ülke tarihinde şaşırtıcı bir gelişme olarak kaydedilirken, siyasi belirsizlik ve tartışmaların devam edeceği öngörülüyor.