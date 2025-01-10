Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi Şefi İstifa Etti

Güney Kore devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi Şefi Park Jong-joon'un istifasını kabul etti. İstifanının, mahkemenin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol hakkında verdiği tutuklama emrinin uygulanmasını engellediği iddialarıyla ilgili polis sorgusuna çıkmadan önce sunulduğu bildirildi.

İstifa Süreci ve Gözlemler

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vekili Choi'nin Park’ın istifasını kabul ettiği belirtildi. Park, polis tarafından sorgulanmaya giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevcut durumun ve devlet kurumları arasındaki gerginliğin birçok kişide derin endişe yarattığını düşünüyorum." dedi. Ayrıca, ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekerek, "Hiçbir koşulda fiziksel çatışma olmamalı, kan dökülmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yoon için Çıkarılan Tutuklama Kararı

Yetkililer, kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024 tarihlerinde üç kez ifadeye çağrıldığını ancak buna cevap vermediğini belirtmişti. Mahkeme, Yoon için tutuklama emri vermiş ve ayrıca CIO'nun devlet başkanlığı konutunda arama yapılması talebini onaylamıştı. Yoon'un hukuk ekibi, CIO’nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütme yetkisine sahip olmadığını savunarak hukuki girişimlerde bulunacağını bildirmişti.

Sıkıyönetim İlanı Hakkında

Güney Kore'de sıkıyönetim, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada muhalefetin devlet karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle ilan edilmiştir. Ancak, parlamentonun bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması ile geri adım atılmıştır.

Meclis tarafından azli talep edilen Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etmiştir. Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiştir. Han’ın yerine vekaleti Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmiştir.