Güney Kore'de Başkan Yoon'un Azil Davası: İlk Duruşmaya Katılmayacak

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, azil davasının ilk duruşmasına güvenlik endişeleri nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:04
Güney Kore'de Başkan Yoon'un Azil Davası: İlk Duruşmaya Katılmayacak

Güney Kore'de Başkan Yoon'un Azil Davası Üzerine Gelişmeler

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te ilan edilen kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesinde görülen azil davasının ilk duruşmasına katılmayacağını duyurdu.

Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, Yonhap'a yaptığı açıklamada, Yoon'un 14 Ocak'ta yapılması planlanan duruşmaya katılma isteğinin güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendiğini belirtti. Avukat Yun, "Yoon'un duruşmaya katılabilmesi için güvenlik ve emniyet meselesinin çözüme kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Azil Davası Süreci

Yoon'un Anayasa Mahkemesinde görülen azil davası için belirlenen beş duruşma tarihi arasında, ilk duruşma 14 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Diğer dört duruşma ise sırasıyla 16 Ocak, 21 Ocak, 23 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonuçları

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi yaptığı bir konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylama ve Bakanlar Kurulu onayı sonrasında bu karar geri alındı.

Yoon'un azli talep edilen durumu nedeniyle Anayasa Mahkemesinin vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtilirken, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atanmıştı. Ayrıca, muhalefetin girişimiyle 27 Aralık tarihinde Ulusal Mecliste yapılan oylamada, Başbakan Han için de azil kararı verilmiş ve onun yerine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok devlet başkanlığının vekaletini üstlenmiştir.

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