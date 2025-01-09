Güney Kore'de Choi Sang-mok'tan Devlet İşlerinin Normalleştirilmesi Vurgusu

Güney Kore'de Choi Sang-mok'tan Normalleşme Sözü

Güney Kore'de, Başbakan Han Duck-soo'nun görevden azlinin ardından devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, devlet işlerinin ve ekonominin normalleştirilmesine odaklanma sözü verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Choi, ekonomiyle ilişkili bakanlarla yaptığı bir toplantıda, ABD'de yeni yönetiminin görev başına gelmesinin, Güney Kore'deki iç siyasi durumla birleşerek ülkenin ekonomisinde belirsizlik yarattığını ifade etti. Hükümetin politikalarında normalleşmeye vurgu yapan Choi, "sürekli değişen iç ve dış durumlar" nedeniyle devlet işlerinin yürütülmesi için haftalık toplantılar yapılacağını açıkladı.

Choi, tüm bakanlıklar ve kabinenin iletişimini güçlendirme hedefi doğrultusunda, birlikte çalışma üzerine odaklanacağına dikkat çekti. Ayrıca, iç tüketimi desteklemek amacıyla bu yılın ilk yarısında, geçen yıla göre yaklaşık 4 milyar dolarlık artışla 245 milyar dolarlık bir bütçenin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Sıkıyönetim İlanı ve Gelişmeler

Öte yandan, Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı yapılmıştı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te yaptığı televizyon konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etti; ancak bu karar, parlamentonun oylama ile kaldırması ve Bakanlar Kurulu onayıyla geri alındı.

Yoon’un azli istenmiş, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar görevden uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekil olarak atanmıştı. Muhalefetin girişimiyle 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada ise Han için de azil kararı verilmiş, sonrasında vekaleti Choi Sang-mok üstlenmiştir.