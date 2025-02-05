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Güney Kore'de DeepSeek Erişim Sorunları: Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları Ulaşılamıyor

Güney Kore, DeepSeek yapay zeka uygulamasına erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Bakanlık personeli 'erişim kısıtlı' mesajı alıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:30
Güney Kore'de DeepSeek Erişim Sorunları: Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları Ulaşılamıyor

Güney Kore'de DeepSeek Erişim Sorunları

Güney Kore'nin Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarında, personelin Çinli şirket DeepSeek'in yapay zeka uygulamasına erişim sağlayamadığı bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, bakanlık çalışanları, uygulamaya ulaşmak istediklerinde 'erişim kısıtlı' mesajı ile karşılaştıklarını ifade etti.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Olayla ilgili olarak, bakanlıklardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 31 Ocak tarihinde hükümet kurumlarına DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının kullanımında dikkatli olunması gerektiğine dair bir bildiri göndermişti.

DeepSeek Hakkında Bilgiler

DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle Çin'de faaliyet gösteriyor. Şirket, diğer yapay zeka firmalarına kıyasla daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü.

Dünya genelinde hızla popülerleşen DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu. Aynı zamandaABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya'nın da benzer kısıtlamalar getirdiği öğrenildi.

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