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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a Seyahat Yasağı Getirildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a seyahat yasağı getirildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:16
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a Seyahat Yasağı Getirildi

Güney Kore'de 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim sonrasında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağı getirildi. Üst düzey yetkililerin dahil olduğu Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından yapılan açıklamada, Yoon'un yurt dışına çıkmasının engellenmesi için gereken talimatın verildiği bildirildi.

Yonhap'ın aktardığına göre, CIO yetkilisi Oh Dong-woon, Ulusal Meclis önünde yaptığı konuşmada, Yoon için seyahat yasağı konulması yönünde bir talimat verdiğini belirtti. Bunun üzerine Güney Kore Adalet Bakanlığı Yoon hakkında seyahat yasağının çıkarıldığını açıkladı.

Yoon'un aleyhindeki soruşturmada, kanıtların güvence altına alınmasının öncelikli olduğunu vurgulayan polis yetkilisi, "yurt dışına çıkma olasılığı da dahil" kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Sıkıyönetim İlanı ve Geri Adım

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi gerçekleştirdiği televizyon yayını ile "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, Parlamento bu kararı oylayarak kaldırmayı başardı ve Yoon, Bakanlar Kurulu onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle suçlayarak, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savunmuştu. Sıkıyönetim sonrası ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildiği de belirtildi.

Parlamento Kararları ve Tepkiler

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin onayıyla geçerlilik kazandı. Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylama ile hükümsüz hale geldiğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından ana muhalefetteki Demokratik Parti ve beş küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim kararının anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirterek, meclise devlet başkanının görevden alınması için önerge sunmuştu. Ancak, önerge yeterli oy sayısına ulaşamadığı için reddedildi.

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