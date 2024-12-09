Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Hakkında Suçlama Soruşturması Başlatılıyor

Güney Kore'de Yoon Hakkında Özel Savcı Atanacak

Güney Kore'de parlamento komitesi, 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yöneltilen vatana ihanet suçlamalarını araştırmak üzere özel yetkili savcı atanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclisteki komitede Yoon'a yönelik suçlamalar için özel yetkili savcı atanmasını öneren yasa tasarısı kabul edildi. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), tasarının yarın yapılacak genel kurul oturumunda oylamaya sunulmasını planlıyor.

İktidardaki P Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri ise muhalefetin tasarıyı tek taraflı geçirmeye çalışmasını protesto amacıyla komite toplantısına katılmadı.

Yoon'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanının ardından, Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), polis ve savcılık, olaya dair kendi soruşturmalarını başlattı. Ancak DP, bu üç kurumun soruşturmaları etkili bir şekilde yürütüp yürütemeyeceği konusunda şüphe taşıdıklarını ifade ediyor.

3 Aralık Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyondaki konuşmasında, muhalefetin 'devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylama ile bu karar kaldırıldı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandıktan sonra sıkıyönetim sona erdirildi.

Yoon, muhalefeti, hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı' amaçladığını belirtti.

Sıkıyönetim ilanı sonrası Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara teyakkuzda olunması çağrısında bulundu ve 'sıkıyönetim birlikleri' olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirildi. Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına yönelik önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylama sonrası 'hükümsüz' hale geldiğini duyurdu.

Yoon, Bakanlar Kurulu topladığı ardından sıkıyönetimin sona erdiğini açıkladı. Ancak, ana muhalefetteki DP ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanını anayasaya ve yasalara aykırı buluyor ve başkanın görevden alınması için meclise önerge sundular. Ancak, önergenin kabul edilmesi için gereken 200 milletvekilinin onayı sağlanamadı.

Yürütülen vatana ihanet soruşturması kapsamındaki gelişmeler, Yoon Suk Yeol için seyahat yasağı getirilmesiyle birlikte devam ediyor.