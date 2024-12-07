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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Usulüne Uygun Şekilde İstifa Edecek

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, kaosu minimize etmek için usulüne uygun şekilde istifa edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:28
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Usulüne Uygun Şekilde İstifa Edecek

Yoon Suk Yeol'un İstifa Sözü, Kaosun Önüne Geçmeyi Amaçlıyor

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "kaosu minimize etmek için usulüne uygun şekilde istifa edeceğini" açıkladı.

Han, Yoon'un 3 Aralık gecesindeki ani sıkıyönetim ilanı sonrası meclise sunulan görevden alma önergesinin kabul edilmemesinin ardından bu açıklamayı yaptı. Yoon istifa edene kadar görevi başbakan yürütecek ve bunu partisi ile istişare ederek sürdürecek.

Sıkıyönetimin Anayasaya Aykırı Olduğu Vurgusu

Han, Yoon'un usulüne uygun istifa etmesi için devlet başkanına baskı kurulacağını ifade etti. Ayrıca sürecin "şeffaf" bir şekilde yürütülmesi için ana muhalefet partisi ile istişare yapılacağını kaydetti. Sıkıyönetim ilanının "anayasa ve yasaların açık ve ciddi ihlali" olduğunu belirten Han, Yoon'un azline yönelik oylamayı boykot eden partisinden özür diledi.

3 Aralık Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı konuşmada muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun konuyla ilgili yaptığı oylamada karar kaldırıldı ve ardından Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak geri adım atıldı.

Yoon, sıkıyönetim ilanının Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savundu. Sıkıyönetim sonrası Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunmasını istemişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, Meclis Başkanlığı Ofisi bu durumun ardından sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiğini duyurdu. Bunun üzerine Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sonlandırdı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanını kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise 5 Aralık'ta istifasını sunarak önemli bir değişikliğe sebep oldu. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim kararını anayasaya aykırı buldukları için meclise görevden alma önergesi sunmuştu. Ancak, yeterli sayıya ulaşamayan önerge kabul edilmedi.

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