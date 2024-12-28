Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Vekaleti Maliye Bakanı Choi'ye Geçti

Güney Kore'de, Başbakan Han Duck-soo'nun Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonucu azledilmesinin ardından, devlet başkanlığı vekaletini Maliye Bakanı Choi Sang-mok devraldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Han'ın azledilmesinin ardından Choi, devlet başkanlığı vekaleti için yemin etti. Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in kararına saygı gösterdiğini belirterek, "Karışıklığa ve belirsizliğe katkıda bulunmamak için, ilgili kanunlar doğrultusunda görevlerimi askıya alacağım ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğim." dedi.

Choi de yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, başarısız sıkıyönetim girişiminden kaynaklanan "siyasi türbülansın" devam ettiği bir ortamda "devlet işlerini istikrara kavuşturmak" için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'a ülkelerle yakın iletişimi sürdürmesi talimatını veren Choi, Güney Kore'nin dış politikasının değişmeyeceği, uluslararası alışveriş ve ticaretin kesintiye uğramayacağı konusunda diğer ülkelere güvence vermenin önemine vurgu yaptı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Choi'nin ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Kore ile ABD arasındaki "güçlü ittifakı" yeniden teyit ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Yonhap'a yaptığı açıklamada, ABD'nin, devlet başkanlığına vekalet eden Choi ile çalışmaya hazır olduğunu ve ülkeyle olan "sağlam" ittifakı "güçlü bir şekilde" desteklediğini bildirdi. Ayrıca, Güney Kore'nin "demokratik direncini" göstermiş olmasının önemini belirten sözcü, ABD'nin bu süreçte Güney Kore halkını güçlü bir şekilde destekleyeceğini kaydetti.

Güney Kore'de kısa süre önce sıkıyönetim ilan edilirken, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylamada sıkıyönetim kararı kaldırıldı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin, "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilerek, sıkıyönetim "hükümsüz" hale geldi.

Devlet Başkanı Yoon, kabinesinin onayının ardından sıkıyönetimi sonlandırdığını duyurmuştu. Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve beş küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclis'e sunduğu önerge ise reddedilmişti.