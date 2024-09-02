Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Kore'de Doktor Grevi Nedeniyle Askeri Hekimler Görevlendirildi

Güney Kore'de devam eden doktor grevi nedeniyle acil servislere 250 askeri doktor görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:53
Güney Kore'de Doktor Grevi Nedeniyle Askeri Hekimler Görevlendirildi

Güney Kore'de Sağlık Krizi

Güney Kore, uzun süredir devam eden doktor grevleri ile büyük bir sağlık krizine girmiş durumda. Hükümet, hastanelerde yaşanabilecek sıkıntıları önlemek amacıyla acil servislerde görev almak üzere askeri hekimleri görevlendirdi.

Acil Durumda Askeri Doktorlar

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, 250 askeri doktoru acil servislere atayarak, “Şükran Bayramı” olarak bilinen Chuseok döneminde hizmet aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, grev nedeniyle acil servislerdeki doktor sayısının normalin yaklaşık %27 altında olduğu ifade edildi.

Protestolar ve Gelişmeler

Öncelikle, Sağlık Bakanlığı kırsaldaki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini gidermek için tıp fakültesi kontenjanlarını 2 bin kişi artıracaklarını duyurmuştu. Bu karar sonrası doktorlar, 20 Şubat’ta başkent Seul dahil birçok şehirde hükümetin planlarını protesto etmeye başladılar. Protestolar sonucunda, yaklaşık 5 bin stajyer doktor istifa etti. İstifra eden doktorlara lisanslarının askıya alınacağı bildirildi.

İstifalar ve Hükümetin Cevabı

Stajyer doktorların topluca istifa etmesi, 8 Mart’ta hemşirelere acil serviste kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmesine neden oldu. Tıp profesörleri ise 25 Mart’ta stajyer doktorlarla dayanışma içinde istifalarını sunacaklarını açıkladılar. Hükümet ise, bu durumu Kore halkına şantaj olarak tanımladı.

Devlet Başkanının Görüşü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik ciddiyetle geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar