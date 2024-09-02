Güney Kore'de Doktor Grevi Nedeniyle Askeri Hekimler Görevlendirildi

Güney Kore'de Sağlık Krizi

Güney Kore, uzun süredir devam eden doktor grevleri ile büyük bir sağlık krizine girmiş durumda. Hükümet, hastanelerde yaşanabilecek sıkıntıları önlemek amacıyla acil servislerde görev almak üzere askeri hekimleri görevlendirdi.

Acil Durumda Askeri Doktorlar

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, 250 askeri doktoru acil servislere atayarak, “Şükran Bayramı” olarak bilinen Chuseok döneminde hizmet aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, grev nedeniyle acil servislerdeki doktor sayısının normalin yaklaşık %27 altında olduğu ifade edildi.

Protestolar ve Gelişmeler

Öncelikle, Sağlık Bakanlığı kırsaldaki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini gidermek için tıp fakültesi kontenjanlarını 2 bin kişi artıracaklarını duyurmuştu. Bu karar sonrası doktorlar, 20 Şubat’ta başkent Seul dahil birçok şehirde hükümetin planlarını protesto etmeye başladılar. Protestolar sonucunda, yaklaşık 5 bin stajyer doktor istifa etti. İstifra eden doktorlara lisanslarının askıya alınacağı bildirildi.

İstifalar ve Hükümetin Cevabı

Stajyer doktorların topluca istifa etmesi, 8 Mart’ta hemşirelere acil serviste kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmesine neden oldu. Tıp profesörleri ise 25 Mart’ta stajyer doktorlarla dayanışma içinde istifalarını sunacaklarını açıkladılar. Hükümet ise, bu durumu Kore halkına şantaj olarak tanımladı.

Devlet Başkanının Görüşü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik ciddiyetle geri adım atmayacaklarının altını çizdi.