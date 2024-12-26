Güney Kore'de Ekim Ayında Rekor Doğum Oranı: 14 Yılın En Yükseği

Güney Kore, Ekim ayında doğan bebek sayısında son 14 yılın rekorunu kırdı. Yonhap'ın bildirdiğine göre, 2022 yılında Ekim ayında 18 bin 878 bebek dünyaya gelirken, 2023 Ekim'inde bu sayı 21 bin 398'e yükseldi.

Güney Kore İstatistik Kurumu, Ekim 2023'e ait verilerin, yenidoğan sayısının %13,4 artarak son 14 yılın en yüksek Ekim ayı doğum oranı ile sonuçlandığını duyurdu. Bu oran, Kasım 2010'dan bu yana görülen en yüksek yıllık artış olarak kaydedildi.

Öte yandan, Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık'ta mevcut nüfusun %20'sinin 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirtmiş ve ülkenin 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin nüfusun %7'sini aştığı ülkeleri 'yaşlanan toplum', %14'ünü aşanları 'yaşlı toplum', ve %20'sini aşanları ise 'süper yaşlı toplum' olarak sınıflandırıyor.

2023 yılı itibarıyla, doğum oranı %0,72 ile en düşük seviyelerde kalan Güney Kore, sosyoekonomik faktörlerin etkisiyle doğum oranlarındaki düşüşle mücadele ediyor.