DOLAR
35,25 -0,13%
EURO
36,75 -0,31%
ALTIN
2.979,78 -0,58%
BITCOIN
3.371.081,21 3,47%

Güney Kore'de Ekim Ayında Rekor Doğum Oranı: 14 Yılın En Yükseği

Güney Kore, Ekim ayında 21 bin 398 bebek ile son 14 yılın en yüksek doğum oranını kaydetti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:00
Güney Kore'de Ekim Ayında Rekor Doğum Oranı: 14 Yılın En Yükseği

Güney Kore, Ekim ayında doğan bebek sayısında son 14 yılın rekorunu kırdı. Yonhap'ın bildirdiğine göre, 2022 yılında Ekim ayında 18 bin 878 bebek dünyaya gelirken, 2023 Ekim'inde bu sayı 21 bin 398'e yükseldi.

Güney Kore İstatistik Kurumu, Ekim 2023'e ait verilerin, yenidoğan sayısının %13,4 artarak son 14 yılın en yüksek Ekim ayı doğum oranı ile sonuçlandığını duyurdu. Bu oran, Kasım 2010'dan bu yana görülen en yüksek yıllık artış olarak kaydedildi.

Öte yandan, Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık'ta mevcut nüfusun %20'sinin 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğunu belirtmiş ve ülkenin 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdiğini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin nüfusun %7'sini aştığı ülkeleri 'yaşlanan toplum', %14'ünü aşanları 'yaşlı toplum', ve %20'sini aşanları ise 'süper yaşlı toplum' olarak sınıflandırıyor.

2023 yılı itibarıyla, doğum oranı %0,72 ile en düşük seviyelerde kalan Güney Kore, sosyoekonomik faktörlerin etkisiyle doğum oranlarındaki düşüşle mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
MSB: Münbiç ve Tişrin Barajı Kontrolü Suriye Milli Ordusu'nda!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!