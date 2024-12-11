Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı İntihar Girişiminde Bulundu

Güney Kore'de 3 Aralık'ta başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararı ile sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti. Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlaması ile bir gün önce tutuklama emri çıkarıldı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

Yoon'un 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmesi, ardından parlamentonun buna karşı oy kullanması ile geri çekilmesine neden oldu. Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin, "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı" ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. "Sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin, Ulusal Meclis'e girmesi de dikkat çekti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı.

Bu gelişmeler üzerine Bakanlar Kurulu toplanarak Yoon'un, kabinenin onayı ile sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmasıyla olaylar üst üste gelişti. Vatana ihanet, silahlı kalkışmaya teşebbüs ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirildi.