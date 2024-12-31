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Güney Kore'de Görevdeki İlk Devlet Başkanı İçin Tutuklama Emri Çıktı

Güney Kore'de sıkıyönetimle ilgili soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldı. Bu, tarihteki ilk durum.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:26
Güney Kore'de Görevdeki İlk Devlet Başkanı İçin Tutuklama Emri Çıktı

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Devlet Başkanı Yoon İçin Tutuklama Emri

Güney Kore'de, 3 Aralık tarihinde ilan edilen sıkıyönetim ile ilgili yürütülen soruşturmada, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi. Bu durum, ülke tarihinde görevdeki bir devlet başkanı için çıkarılan ilk tutuklama emri olma özelliğini taşıyor.

Mahkeme Kararı ve Soruşturma Süreci

Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yoon için tutuklama talebini kabul etti. Mahkeme, açıklamasında "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada tutuklama emrinin verildiğini belirtti.

Ayrıca, soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebinin de onaylandığı öğrenildi. Söz konusu görevler için bir hafta süresi olduğu ifade edildi.

Yoon'un İfade Çağrıları ve Yasal Mücadele

Soruşturmayı yürüten yetkililerin, Yoon'u 18, 25 ve 29 Aralık tarihlerinde üç kez ifadeye çağırdığı, ancak devlet başkanının bu çağrılara yanıt vermediği belirtildi. Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığı argümanını öne sürerek, mahkemeye yapılan tutuklama talebine karşı yasal itirazda bulunacaklarını ifade etti.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı bir televizyon konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun oylaması ile kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulu onayı sonrası sıkıyönetim sona erdirildi.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordu içindeki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunması çağrısında bulunmuştu. Aynı zamanda, sıkıyönetim birlikleri Ulusal Meclis'e girmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasıyla ilgili verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve sıkıyönetim, yapılan oylama sonucunda "hükümsüz" hale geldi.

Bunun üzerine Yoon, kabinenin onayını alarak sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Ayrıca, muhalefet partilerinin 7 Aralık'taki önergesi, nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için reddedilirken, 14 Aralık'taki ikinci önerge kabul edilmiştir. Yoon'un azledilmesi yönündeki girişimler sonucunda , Anayasa Mahkemesi'nin vermesi gereken karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılarak Başbakan Han Duck-soo'nun vekaletine bırakılmıştır.

Öte yandan, Ulusal Meclis'te 27 Aralık tarihinde verilen azil kararı ile Başbakan Han için de önceki görevden uzaklaştırma süreci başlamıştır.

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