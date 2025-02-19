Güney Kore'de Han Duck-soo'nun Azil Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti

Güney Kore'de başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo'ya yönelik azil davasının ilk duruşması yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:34
Güney Kore'de Han Duck-soo'nun Azil Davasının İlk Duruşması Gerçekleşti

Güney Kore'de Azil Davası Başladı

Güney Kore'de, 2024'te ilan edilen sıkıyönetim sonrası başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Han Duck-soo hakkında azil davasının ilk duruşması yapıldı. Han, Anayasa Mahkemesi'nde görülen davada, devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan sıkıyönetim kararında payı olduğu iddiasıyla yargılanıyor.

Azil Gerekçeleri

Han, sıkıyönetim girişiminde parmağı olduğu, Anayasa Mahkemesine ilave yargıç atamayı reddettiği ve Yoon ile eşi Kim Keon Hee hakkında özel savcılık soruşturmaları başlatılmasına yönelik kararı imzalamadığı gerekçeleriyle 27 Aralık 2024'te Ulusal Meclis tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Sıkıyönetim İlanı ve Gelişmeler

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını belirterek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, meclis oylaması sonucunda bu karar kaldırılarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'teki oylamada Yoon'un azlini istemiş, Anayasa Mahkemesinin kararına dek Han Duck-soo geçici olarak görevden alınmıştı.

Son olarak, 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada Han için de azil kararı çıktı ve onun yerine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok devlet başkanlığı görevini üstlendi.

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