Güney Kore'de İktidar Partisi, Devlet Başkanı Yoon'un Azlini Boykot Etti

Güney Kore'de İktidar Partisi Oylama Boykotu Yaptı

Güney Kore'de Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekilleri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasına ilişkin meclise sunulan oylamayı boykot ederek salondan çıktı.

Yonhap ajansının haberine göre, PPP milletvekilleri, Yoon'un görevden alınmasıyla ilgili yapılacak oylama öncesinde salonu terk etti. Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkındaki "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının araştırılması ile ilgili önergeye oy veren milletvekillerinin, bu oylamaya katılmamaları dikkat çekti.

Meclis Üye Tam Sayısından 200 Oy Gerekli

Yoon'un görevden alınma önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'si yani 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, kesin çoğunluğu sağlamak için PPP'den en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duymakta.

Sıkıyönetim İlanı ve Geri Adım

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı bir konuşmada muhalefeti "devlet karşıtı aktivitelere karışmakla" suçlayarak sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun bu kararı kaldırması ve sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla geri adım atmak zorunda kaldı.

Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle suçlayarak sıkıyönetim uygulamasının Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savundu. Sıkıyönetim sonrası Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ulusal Meclis'teki Gelişmeler

Acil oturumda yapılan oylamada, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, bu kararın ardından sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Devlet Başkanı Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesi konusunda kendisine öneride bulunan Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un istifasını da 5 Aralık’ta kabul etmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim kararını anayasaya ve yasalara aykırı bularak Yoon'un görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.