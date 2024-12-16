Güney Kore'de İktidar Partisi Lideri Han Dong-hoon İstifa Etti

Güney Kore'de İktidar Partisi Liderinin İstifası

Güney Kore'de, Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclis'in Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı dolayısıyla azil kararı almasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yonhap haberine göre, Han, düzenlediği basın toplantısında, partinin Yüksek Divanı'ndan gelen baskılar sonucunda bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etti. Han, "Partimizin Yüksek Divanı'ndaki baskı karşısında görevimi sürdüremem," dedi.

Han'ın istifası, muhalefet partilerinin Yoon'un sıkıyönetim ilanının yasa dışı olduğu gerekçesiyle mecliste sunduğu önergenin 204 oya karşılık 85 oy ile kabul edilmesiyle gerçekleşti. 300 sandalyeli mecliste, muhalefet bloğu önergenin kabulü için iktidar partisinden 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Önergenin kabulü sırasında PPP'den 12 milletvekilinin desteğini alması, partinin iç dinamiklerinde tartışmalara neden oldu. Meclis grubunda parti disiplinine dair görüşmeler başladı ve Yüksek Divan'daki seçilmiş 5 üye, istifa niyetlerini açıkladı.

Milletvekilli olmayan Han, oylama öncesinde önergeye destek verdiğini belirtti. Han ayrıca, "Gelecek azil oylamasında, partimizin milletvekilleri meclis salonuna girerek kendi inanç ve vicdanları doğrultusunda oylamaya katılmalı," sözleriyle partililerin oylama sürecine katılmaları gerektiğini vurguladı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı konuşmada, muhalefetin devlete karşı faaliyetlerde bulunduğu nedeniyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak meclisin oylaması sonucunda bu karar, Parlamento tarafından kaldırıldı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Yoon, muhalefeti, "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetim ilanının amacının "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal özgürlüğü korumak" olduğunu belirtti. Ayrıca, sıkıyönetim sonrası Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verirken, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis içindeki durumu kontrol etmek üzere hareket ettiğini bildirmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi ve Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylama sonucu "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştır. Bunun akabinde Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak sıkıyönetimi sonlandırdığını duyurdu.

Ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, sıkıyönetimin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için mecliste önerge sunmuş ve bu önerge 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşamadiği için reddedilmişti. Ancak muhalefet partilerinin aynı gerekçelerle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş ve Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atanmıştır.