Güney Kore'de İlk Kez Görevdeki Devlet Başkanı İçin Tutuklama Talebi

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Tutuklama Talebi

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında Yoon'un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne başvuruldu.

Soruşturma, "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesine dayanırken, Yoon'un üç kez ifadeye çağrıldığı ancak bu çağrılara yanıt vermediği belirtildi. Avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma başlatma yetkisi bulunmadığını savunarak, mahkemeye itirazda bulunacaklarını ifade etti.

Tarihsel Bir İlk

Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir Devlet Başkanı için tutuklama talep ediliyor. Ülkede sıkıyönetim ilanı, Yoon'un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğuna dair açıklamaları sonrasında yapılmıştı. Ancak parlamentonun oylama ile bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması, sıkıyönetimi sona erdirmişti.

Yoon, sıkıyönetim süresince muhalefeti, "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak eylemin Kuzey Kore yanlısı güçlere karşı bir mücadelenin parçası olduğunu savunmuştu. Sıkıyönetim sonrası, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara teyakkuza geçmelerini talimat vermişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılması önergesi, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Böylece, meclisin onayıyla sıkıyönetim kararı hükümsüz hale gelmiş oldu.

Devlet Başkanı Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Yerine, Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı. Ulusal Meclis'in 27 Aralık'ta düzenlediği oylamada ise Han için azil kararı verilmiş, bu görevi Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok devralmıştır.