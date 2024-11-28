Güney Kore'de Kasım Ayının En Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güney Kore'de Yoğun Kar Yağışı

Güney Kore, son yılların en şiddetli kasım ayı kar yağışı ile karşı karşıya. 40 santimetreyi aşan kar, başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi ile Kangwon eyaletlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlk Bilgiler ve Etkiler

Yonhap'ın bildirdiğine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), dün başlayan yoğun yağışlar sonucunda Seul ve komşu Gyeonggi Eyaletinde en az 40 santimetre kar düştüğünü açıkladı. Ayrıca, bu kar yağışının son 117 yılın en yoğun kasım ayı yağışı olduğunu belirtti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi ve yüzlerce haneye elektrik verilemedi. Etkileri en çok hissedilen bölgelerde iki kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Yolculuk ve Eğitimde Aksama

KMA, kar yağışının Cuma günü geç saatlere kadar devam edeceğini öngörüyor. 71'i Seul'ün batısındaki Incheon Uluslararası Havalimanı olmak üzere, ülke genelinde en az 150 uçuş iptal edildi. Ayrıca, 70 güzergahta 89 yolcu feribotunun seferleri durduruldu ve 7 milli parka girişler kısıtlandı.

Ek olarak, Gyeonggi eyaletinde kar yağışının etkileri nedeniyle 1285 okulda eğitimine ara verildi. Seul Belediyesi, şehirdeki kar birikintilerini temizlemek için 11 bini aşkın personeli seferber etti. Metrolarda ise sefer sayıları artırıldı.

Gözlemciler, bu olağanüstü hava koşullarında halkın dikkatli olmasını ve güvenlik önlemlerini ihmal etmemesini öneriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.