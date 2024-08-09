Güney Kore'de Kovid-19 Hastaneye Başvuranların Sayısı 6 Kat Arttı

Güney Kore'de Kovid-19 Vakalarında Büyük Artış

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran sayısının son 4 haftada 6 kat artış gösterdiği bildirildi. Yonhap ajansının aktardığına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarına dair güncel verileri paylaştı.

Ağustos Ayında Hastaneye Başvuranların Sayısı

Verilere göre, ağustosun ilk haftasında hastaneye başvuranların sayısı 861 olarak kaydedildi. Bu sayı, 4 haftada 6 kat artışa işaret ediyor ve şubattan bu yana olan en yüksek seviyeye ulaştı.

Hastalığın Seyri ve Aşı Durumu

Artan vaka sayılarına rağmen, hastaların yüzde 90'ından fazlasının hastalığı hafif semptomlarla atlattığı öğrenildi. Ayrıca, yetkililer 65 yaş üstü bireylerin Kovid-19 aşılanma sürecinin ekim ayında devam edeceğini duyurdu.