Güney Kore'de Kovid-19 Hastaneye Kaldırılanlarda Büyüyen Bir Artış

Güney Kore'de Kovid-19 Vakalarının Artışı
Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı, son üç hafta içinde 5 kat üstünde bir artış gösterdi.
Kovid-19 Verileri ve Hastanede Yatanlar
Güney Kore hükümetinin yayımladığı verilere göre, temmuz ayının ilk haftasında Kovid-19 yüzünden hastaneye yatırılanların sayısı 91 iken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükseldi. Böylece bu, %400'lük bir artışa denk geliyor.
Aylık İstatistikler
Temmuz ayı boyunca Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan toplam hasta sayısı ise 929 olarak kaydedildi.
Aşılama Süreci
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üzerinde bulunan kişilerin Kovid-19 aşılanma sürecinin ekim ayında devam edeceğini açıkladı. Bu, toplumun korunması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.