Güney Kore'de Kovid-19 Hastaneye Kaldırılanlarda Büyüyen Bir Artış

Güney Kore'de Kovid-19 Vakalarının Artışı

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı, son üç hafta içinde 5 kat üstünde bir artış gösterdi.

Kovid-19 Verileri ve Hastanede Yatanlar

Güney Kore hükümetinin yayımladığı verilere göre, temmuz ayının ilk haftasında Kovid-19 yüzünden hastaneye yatırılanların sayısı 91 iken, bu sayı ayın son haftasında 465'e yükseldi. Böylece bu, %400'lük bir artışa denk geliyor.

Aylık İstatistikler

Temmuz ayı boyunca Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan toplam hasta sayısı ise 929 olarak kaydedildi.

Aşılama Süreci

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üzerinde bulunan kişilerin Kovid-19 aşılanma sürecinin ekim ayında devam edeceğini açıkladı. Bu, toplumun korunması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.