Güney Kore'de Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Gerilimi Yeniden Alevlendi

Güney Kore, Kuzey Kore'den Gelen Çöp Balonlarını Bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeniden çöp balonları gönderdiğini açıkladı. Yerel medya kuruluşu Yonhap'a göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey'den gelen balonların içeriğinin çöp olduğunu düşündüklerini belirtti.

Balonlar Gyeonggi Bölgesine Doğru İlerliyor

Belirtilen açıklamada, sayıları tam olarak tespit edilemeyen balonların başkent Seul'ü kuşatan Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru yönelme ihtimali bulunuyor. Güney Koreli yetkililer, halkı bu balonlarla doğrudan temas etmemeleri ve olası durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı. Çöp Balonlarının Tarihçesi

Güney Kore'deki Kuzey Koreli mülteciler ve aktivistler, geçmişte Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleri içeren büyük balonları Kuzey Kore'ye göndermekteydiler. Kuzey Kore, bu duruma yanıt olarak, Mayıs ayının sonlarından itibaren Güney Kore'ye 3 binden fazla çöp taşıyan balon göndermeye başladı.

İki Ülke Arasındaki Gerginlik

Balon gönderiminin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilimi artırdığı ifade edildi. Kuzey Kore, bu eylemi 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlarken, Güney Kore bu açıklamayı şiddetle kınadı.