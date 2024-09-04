Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Kore'de Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Gerilimi Yeniden Alevlendi

Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp balonu gönderdi. Bu durum iki ülke arasındaki gerginliği arttırırken, halkın dikkatli olması gerektiği uyarıları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:07
Güney Kore'de Kuzey Kore'nin Çöp Balonu Gerilimi Yeniden Alevlendi

Güney Kore, Kuzey Kore'den Gelen Çöp Balonlarını Bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeniden çöp balonları gönderdiğini açıkladı. Yerel medya kuruluşu Yonhap'a göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey'den gelen balonların içeriğinin çöp olduğunu düşündüklerini belirtti.

Balonlar Gyeonggi Bölgesine Doğru İlerliyor

Belirtilen açıklamada, sayıları tam olarak tespit edilemeyen balonların başkent Seul'ü kuşatan Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru yönelme ihtimali bulunuyor. Güney Koreli yetkililer, halkı bu balonlarla doğrudan temas etmemeleri ve olası durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı. Çöp Balonlarının Tarihçesi

Güney Kore'deki Kuzey Koreli mülteciler ve aktivistler, geçmişte Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleri içeren büyük balonları Kuzey Kore'ye göndermekteydiler. Kuzey Kore, bu duruma yanıt olarak, Mayıs ayının sonlarından itibaren Güney Kore'ye 3 binden fazla çöp taşıyan balon göndermeye başladı.

İki Ülke Arasındaki Gerginlik

Balon gönderiminin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilimi artırdığı ifade edildi. Kuzey Kore, bu eylemi 'ifade özgürlüğü' olarak tanımlarken, Güney Kore bu açıklamayı şiddetle kınadı.

İLGİLİ HABERLER

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor