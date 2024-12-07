Güney Kore'de Meclis, Devlet Başkanı Yoon'un Görevden Alınması İçin Oylama Yapacak

Güney Kore'de Meclis Üyeleri Yoon'un Görevden Alınmasını Oylayacak

Güney Kore'de muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise önerge sundu. Bugün oylanacak olan önerge, Ulusal Meclis'te yerel saatle 17.00'de (TSİ 11.00) görüşülecek.

Önerge İçin Nitelikli Çoğunluk Gerekli

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon’un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu belirterek devlet başkanının görevden alınmasını talep etti. Önergenin kabulü için meclis üye sayısının 3'te 2'si olan 200 milletvekilinin lehte oy kullanması gerekiyor.

Ulusal Meclis'te toplam 300 sandalye mevcut, ancak muhalefet bloğu 192 sandalyeye sahip. Bu nedenle, nitelikli çoğunluğu sağlamak için iktidardaki Pekin Partisi (PPP) üyelerinin desteği şart. Muhalefetin önergeyi kabul ettirip ettiremeyeceği, iktidar partisinin oylamada alacağı tutuma bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

Yoon'un Özür Dilediği Konuşma ve İktidar Partisi Cevaplama Süreci

Devlet Başkanı Yoon, önergenin oylanacağı günden önce, halktan özür dileyerek, siyasi partilerle olan durumu iktidar partisine bıraktığını açıkladı. Yoon’un üyesi olduğu PPP'nin, oylamada nasıl bir tavır alacağı henüz netleşmemiş durumda. Parti lideri Han Dong-hoon, Yoon’un görevi etkin bir şekilde yürütebilecek durumda olmadığını belirterek istifasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Han, sıkıyönetim ilanı sırasındaki tutuklama talimatının tekrar yaşanmaması gerektiğini ve bu nedenle Yoon’un yetkilerinin askıya alınması gerektiğini vurgulamıştı. Siyasi gözlemciler, milletvekili olmayan Han'ın muhalefetin önerisine dolaylı destek verdiğine dair yorumlarda bulunuyor.

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı ve Geri Adım Süreci

Yoon, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, “muhalefetin devlet karşıtı eylemlerine” işaret ederek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak meclisin hızlı karar alması sonucunda bu karar kaldırıldı ve aynı gün Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Yoon, sıkıyönetimi sürdürme kararının Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlükleri korumayı amaçladığını iddia etmişti.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı yapmaları yönünde talimat vermiş ve Ulusal Meclise sıkıyönetim birlikleri gönderilmişti. Ancak, oylama sonucunda 190 milletvekilinin oyu ile sıkıyönetim kararı geçersiz hale geldi ve Yoon, ilgili kararı sonlandırmak için Bakanlar Kurulunu topladı.

Yoon, sıkıyönetim ilan edilmesine neden olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını 5 Aralık'ta kabul etmişti.