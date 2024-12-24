Güney Kore'de Muhalefet, Başbakan İçin Azil Süreci Başlatacak

Güney Kore'de Siyasi Kriz Derinleşiyor

Güney Kore'nin muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle meclisin Devlet Başkanlığı'na vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatacağını duyurdu.

Demokratik Parti'nin Açıklamaları

Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Park Chan-dae, partisinin mecliste düzenlediği ve canlı yayımlanan toplantıda, Başbakan Han'ın meclisin Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon-hee hakkında başlatılması gereken "özel savcılık soruşturmaları" kararını imzalamadığını belirtti. Bu durumun, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla beraber başlattığı kalkışma girişiminde zaman kazanma çabası olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Meclis ve Özel Soruşturma Gelişmeleri

12 Aralık'ta, Güney Kore Ulusal Meclisi, Yoon'un sıkıyönetim girişimine ilişkin "özel yetkili savcılık soruşturması" başlatılmasına yönelik önergeyi 195 milletvekiliyle kabul etti. Ayrıca, Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında yöneltilen "hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale" iddialarının da soruşturulmasına yönelik önerge kabul edilmişti.

Demokratik Parti yetkilileri, meclisin Yoon ve eşi hakkındaki soruşturma kararlarını 24 Aralık'a kadar yürürlüğe sokmaması halinde Başbakan Han hakkında da azil süreci başlatacakları uyarısında bulundu.

Sıkıyönetim İlanı ve Son Gelişmeler

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" nedeniyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, meclisin oylamasıyla sıkıyönetim kararının kaldırılması ve Bakanlar Kurulu onayı ile geri adım atıldı. Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini engellemekle suçlayarak sıkıyönetimin amacını, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal özgürlük düzenini korumak olarak tanımladı.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunmasını istedi. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılmasına yönelik önerge ise 190 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Ancak, Demokrat Parti ve diğer muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı buldukları gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise önerge sundular. 7 Aralık'taki oylamada bu önerge nitelikli çoğunluğa ulaşamayarak reddedildi. 14 Aralık'ta benzer bir önerge ise nitelikli çoğunluk ile kabul edildi.

Devlet Başkanı Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atanmıştı.