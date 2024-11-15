Güney Kore'de Muhalefet Lideri Lee Jae-myung 1 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güney Kore'de Kritik Mahkeme Kararı

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, 2022 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararı ve İddialar

Yonhap'ın haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, Lee'nin 2021 Aralık ayında verdiği bir demeçte, yolsuzluk iddialarıyla anılan bir imar projesinin eski yöneticisi Kim Moon-ki'yi tanımadığını belirterek yalan beyanda bulunduğuna karar verdi.

Mahkeme, Lee'yi 2 yıl ertelemeli 1 yıl hapis cezasına çarptırırken, bu suçun kamuoyunu yanlış yönlendirebileceğini vurguladı.

Sonuçlar ve Gelecek

Kararın onanması durumunda, Lee'nin milletvekilliği düşecek ve 2027 başkanlık seçimlerinde aday olması engellenecek. Ayrıca, Lee'nin 2022 başkanlık seçimi masrafları için aldığı yaklaşık 31 milyon doları geri iade etmesi gerekecek.

Lee'nin Tepkisi

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Lee, bu sonucu kabullenmenin zor olduğunu belirterek, kararı temyize götüreceğini ifade etti. Bununla birlikte, Lee'nin eski belediye başkanı sekreterini kendi lehine yalan ifade vermeye teşvik ettiği ve başka yolsuzluk iddialarıyla 3 ayrı davada daha yargılandığı belirtiliyor.

Tutuklama Emri Durumu

Öte yandan, Güney Kore'de savcılar, 18 Eylül'de Lee hakkında tutuklama emri çıkarılması talep etmişti. Lee'nin tutuklanması için Ulusal Meclis'in onayını talep eden önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti. Ancak, 27 Eylül'de Seul Bölge Mahkemesi, yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle savcılığın tutuklama talebini reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.