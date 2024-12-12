DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,69 -0,18%
ALTIN
3.035,94 0,34%
BITCOIN
3.510.574,63 0,63%

Güney Kore'de Muhalefet Yoon'un Azli için Yeni Önerge Sundurdu

Muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon'un azledilmesi için Ulusal Meclis'e yeni önerge sundu. Oylama 14 Aralık’ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:10
Güney Kore'de Muhalefet Yoon'un Azli için Yeni Önerge Sundurdu

Güney Kore'de Yeni Siyasi Gelişmeler

Güney Kore'de muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'un 3 Aralık günü ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle görevden alınması için Ulusal Meclis'e yeni bir önerge sundu. Seul merkezli Yonhap ajansının aktardığına göre, 6 muhalefet lideri, Yoon'un azli için harekete geçerek yeni bir önerge oluşturdu.

Önergenin Detayları

Ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP), Yoon'un görevden azledilmesini talep eden önergeyi meclise sundu. Bu önerge, 5 farklı muhalefet partisi tarafından desteklenmekte. 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim, önergenin gerekçesi olarak gösterilirken, Yoon'un bu eyleminin anayasa ihlali olduğu kaydedildi. Yeni önergenin oylaması 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İktidar Cephesi ve Meclis Dinamikleri

PDP lideri Han Dong-hoon, parti üyelerini toplantıya katılmaya ve inançlarına uygun oy vermeye çağırdı. Han, "Daha fazla karışıklığa son vermeliyiz. Partimizin milletvekilleri, meclis salonuna girmeli ve kendi inançlarıyla oy kullanmalı" şeklinde konuştu.

Daha önce, 7 Aralık'taki azil önergesi, iktidar partisinin milletvekillerinin çoğunun oylama boycott'u nedeniyle kabul edilmemişti. Bu noktada, önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının üçte ikisi, yani 200 milletvekilinin lehte oyu gerekmekte.

Azil Sürecinin İşleyişi

Güney Kore'de bir devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Mecliste 300 sandalye bulunmaktadır ve muhalefetin 192 milletvekili var. Bu nedenle, önergenin kabulü için PDP'den en az 8 milletvekilinin desteği gerekli. Şu ana kadar 7 PDP milletvekilinin Yoon'un azil talebine destek verdiği açıklandı.

Önergenin ardından, Anayasa Mahkemesi duruşmalar düzenleyecek ve 9 yargıçtan 6'sının onayı durumunda Yoon görevden alınacak. Görevden alma durumunda, yeni başkanın seçilmesi için 60 gün içinde gereken adımlar atılacaktır.

Protestolar ve Sıkıyönetim

Öte yandan, Yoon'un azledilmesi için başkent Seul'de protesto gösterileri yapıldı. Yaklaşık 1000 protestocu, Yoon'u tutuklanması talebiyle yürüyüş yaptı. Yoon, 3 Aralık'ta muhalefetin "devlet karşıtı faaliyetler yürüttüğünü" belirterek sıkıyönetim ilan etmişti. Savunma Bakanlığı da bu durumu destekleyerek ordudaki komutanlara toplantı yapma talimatı vermişti.

Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonucunda sıkıyönetim kararı kaldırıldı. Yoon, kabinesinin onayı ile bu durumu sona erdirdi. Ancak, Yoon hakkında "vatana ihanet" ve "görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla soruşturma devam etmekte ve kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 3 İşçi Yaralı, 1 İşçi İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor
2
Karabük ve Kartepe'ye Kar Yağdı: Kış Turizmi Yeniden Canlanıyor
3
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
4
Türkiye Aracılığıyla Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Anlaşma İmzalandı
5
Güney Kore'de Muhalefet Yoon'un Azli için Yeni Önerge Sundurdu
6
Türkiye'nin Barış Diplomasisi: Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Mutabakat
7
Batı Trakyalı Türklerden Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor