Güney Kore'de Muhalefetten Han Duck-soo'nun Azli İçin Önerge

Güney Kore'de ana muhalefet konumundaki Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine vekaleten görev alan Başbakan Han Duck-soo'nun azledilmesi için Ulusal Meclise önerge sundu.

Yonhap ajansının haberine göre, muhalefet, Han'ın azli için hızlı bir şekilde harekete geçti. DP, önergeyi yarınki oturumda oylamaya sunmayı planlıyor. Güney Kore yasalarına göre, bir azil önergesi Genel Kurula bildirildikten sonra 24 ila 72 saat içinde oylamaya sunulması gerekiyor.

Bu adım, Han'ın siyasi partilerin uzlaşma sağlamasına kadar Anayasa Mahkemesine yapılacak yargıç atamalarını gerçekleştirmeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Sıkıyönetim İlanı ve Geri Adım

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi gerçekleştirilen bir televizyon konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentoda yapılan oylama sonucu sıkıyönetim kararı kaldırıldı ve Bakanlar Kurulunun onaylamasıyla geri adım atıldı. Yoon, muhalefeti, "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" iddia etti.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordu komutanlarına toplantı talimatı verdi ve ordunun teyakkuzda kalmasını istedi. Ayrıca, sıkıyönetim birliklerinin Ulusal Meclise girdiği bildirildi.

Ulusal Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylama sonrası "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimin sona erdiğini duyurdu.

Öte yandan, DP ve beş küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bulmuş ve Yoon'un azli için ilk önergeyi 7 Aralık'ta oylamaya sunmuştu. Ancak bu önerge nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti. İkinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararı sonucu görevden geçici uzaklaştırıldı ve yerine Han Duck-soo vekalet etti.