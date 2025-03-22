Güney Kore'de Orman Yangını: 4 Ölü, Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

Güney Kore'de Orman Yangını Felaketi

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri ve güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Yangın, Ulsan yakınlarında yerel saatle 15.26'da başladı ve hızlı bir şekilde yayıldı.

Ölü Sayısında Artış

Yangına müdahale eden 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, olayda 6 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden itfaiyecilerin kimlikleri henüz tespit edilemedi ve ölüm nedenlerinin araştırılması sürüyor.

Yangının Sebebi ve Kontrol Çalışmaları

Şiddetli rüzgarlar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın, yaklaşık 290 hektarlık alanı kül etti, ancak yetkililer yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangından etkilenen yüzlerce kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ulusal Afet Durumu ve Tedbirler

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, الوطنية afet durumunun Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletlerinde yerel saatle 18.00'den itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, etkilenen bölgelerin özel afet bölgesi ilan edilmesi için ilgili hükümet yetkililerine talimat verdi.

Yangının Başlangıcı

Yangının başlangıç nedeni ise, alevlerin bir ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladığı iddia ediliyor. Ancak yangının kesin sebebinin belirlenebilmesi için tamamıyla söndürülmesi gerektiği vurgulandı.