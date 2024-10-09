DOLAR
34,26 0,02%
EURO
37,58 0,28%
ALTIN
2.878,16 0,22%
BITCOIN
2.128.078,2 0,35%

Güney Kore'de Sahte Cinsel İçerikli Görüntü Skandalı: Çin Vatandaşı Gözaltında

Güney Kore'de 72 ünlü kadının sahte cinsel görüntülerini üreten bir kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesiyle yasadışı faaliyetler sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:28
Güney Kore'de Sahte Cinsel İçerikli Görüntü Skandalı: Çin Vatandaşı Gözaltında

Güney Kore'de "Deepfake" Skandalı

Güney Kore'de polis, 72 ünlü kadın adına sahte cinsel içerikli görüntüler oluşturan ve satan bir Çin vatandaşını gözaltına aldı. Yonhap haber ajansına göre, bu kişi, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli bir yazılım aracılığıyla 4,313 sahte cinsel içerikli görüntü üretti.

Yasadışı Faaliyetlerden Kazanç

Polis, Ocak ile Mart ayları arasında bu deepfake görüntüleri satarak yaklaşık 3,000 dolar kazanan Çin vatandaşının yakalandığını bildirdi. Ayrıca, farklı bir Çin vatandaşı da 14,526 cinsel içerikli görüntü yayıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal Medya ve Mağdurlar

Bu olayla ilgili olarak, Güney Kore'de birçok okul ve üniversitede, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu mağdurların deepfake yöntemiyle manipüle edilmiş ses ve görüntüleri içeren cinsel içerikli videolar yayıldığı tespit edildi. Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu tür içeriklerin yayıldığı Telegram için "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Sıfır Tolerans Politikası

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram temsilcileri, bu tür yasa dışı materyallere karşı ciddi önlemler alacaklarını belirtip, "sıfır tolerans politikası" uygulayacaklarını ifade ettiler.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Yıldır Unutulmaz: Ankara Garı Terör Saldırısı
2
TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı
3
Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava
4
Haydarpaşa Garı Yangın Güvenliği İçin Yeni Proje Hazırlandı
5
ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek
6
Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Artabilir
7
Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Deneyimlerini Paylaşıyor

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz