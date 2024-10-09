Güney Kore'de Sahte Cinsel İçerikli Görüntü Skandalı: Çin Vatandaşı Gözaltında

Güney Kore'de "Deepfake" Skandalı

Güney Kore'de polis, 72 ünlü kadın adına sahte cinsel içerikli görüntüler oluşturan ve satan bir Çin vatandaşını gözaltına aldı. Yonhap haber ajansına göre, bu kişi, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli bir yazılım aracılığıyla 4,313 sahte cinsel içerikli görüntü üretti.

Yasadışı Faaliyetlerden Kazanç

Polis, Ocak ile Mart ayları arasında bu deepfake görüntüleri satarak yaklaşık 3,000 dolar kazanan Çin vatandaşının yakalandığını bildirdi. Ayrıca, farklı bir Çin vatandaşı da 14,526 cinsel içerikli görüntü yayıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal Medya ve Mağdurlar

Bu olayla ilgili olarak, Güney Kore'de birçok okul ve üniversitede, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu mağdurların deepfake yöntemiyle manipüle edilmiş ses ve görüntüleri içeren cinsel içerikli videolar yayıldığı tespit edildi. Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu tür içeriklerin yayıldığı Telegram için "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Sıfır Tolerans Politikası

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram temsilcileri, bu tür yasa dışı materyallere karşı ciddi önlemler alacaklarını belirtip, "sıfır tolerans politikası" uygulayacaklarını ifade ettiler.