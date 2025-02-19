Güney Kore'de Sıkıyönetim İddiaları: 30 Asker Soruşturma Altında

Güney Kore'de 2024'teki sıkıyönetim girişimi sebebiyle 30 rütbeli asker hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:42
Güney Kore'de Sıkıyönetim İddiaları: 30 Asker Soruşturma Altında

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Üzerine Soruşturma

Güney Kore'de, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Söz konusu soruşturmada aralarında 17 general ile 13 subayın bulunduğu toplam 30 askerin ismi geçiyor.

Detaylar ve Soruşturmanın İçeriği

Yonhap ajansının haberine göre, ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP) milletvekili Ahn Gyu-back, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili olarak bu askerler hakkında yasal sürecin başladığını açıkladı. İlgili soruşturmada en yüksek rütbeli kişi olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su dikkat çekiyor. Orgeneral Park, sıkıyönetim komutanı olarak atanmış durumda ve soruşturma altındaki tek dört yıldızlı general. Ayrıca, Korgeneral Jeong Jin-pal, Korgeneral Won Cheon-hee, Korgeneral Yeo In-hyung, Korgeneral Kwak Jong-keun ve Korgeneral Lee Jin-woo da soruşturulan diğer generaller arasında yer alıyor.

Suçlamalar ve Yasal Süreç

Bu askerler, sıkıyönetim ilan etme girişiminde bulunmak, bu çerçevede bazı politikacıları tutuklamak için birlikleri harekete geçirmek ve sıkıyönetim döneminde seçim komisyonu sunucularına el koymayı planlamakla suçlanıyor. Soruşturmada yer alan 30 asker arasında, Orgeneral Park, Korgeneral Yeo, Korgeneral Lee ve Korgeneral Kwak ile birlikte eski Savunma İstihbarat Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Moon Sang-ho hakkında ayrıca ayaklanma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları da mevcut.

Yoon'un Tutuklanma Süreci

Güney Kore Ulusal Meclisi, Yoon'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bularak azlini istedi. Bu süreçte Yoon, 15 Ocak'ta gözaltına alındı. 19 Ocak’ta, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından “ayaklanmaya liderlik etme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından tutuklandı. 26 Ocak’ta ise Savcılık, Yoon hakkında ayaklanmaya liderlik etme suçlamasıyla iddianame hazırlandığını duyurdu. Yoon'un 3 Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanınca başlatılan azil davası ise Anayasa Mahkemesinde devam ediyor.

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