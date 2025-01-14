Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanıyla İlgili Askeri Komutanlar Sorgulandı

Güney Kore'de özel parlamento komitesi, Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024 tarihinde ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetimle ilgili olarak eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su da dahil olmak üzere askeri komutanları sorguladı.

Yonhap'ın haberine göre, Aralık 2024 sonlarında Ulusal Meclis tarafından oluşturulan 18 üyeli özel parlamento komitesinin oturumunda sıkıyönetim komutanı olarak görev yapan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su ve Ordu Özel Harp Komutanı Korgeneral Kwak Jong-keun gibi önemli isimler hazır bulundu.

Oturuma katılmadığı öğrenilen, iktidar ve ana muhalefet partilerinin liderlerinin tutuklanması emrini verdiğinden şüphelenilen eski Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Korgeneral Yeo In-hyung ise toplantıya katılmadı.

Oturum sırasında iktidardaki Parka Gücü Partisi (PPP) ve muhalefetteki Demokrat Parti (DP) milletvekilleri sıkıyönetim ilanının meşruiyeti üzerinde tartışmalara girdi. Muhalefet milletvekilleri, sıkıyönetim uygulaması sırasında ordunun seferber edilmesine itiraz etti.

DP Milletvekili Min Hong-chul, Ordu Özel Harp Komutanı Korgeneral Kwak'a yönelik açıklamasında, "Sıkıyönetim sırasında seferber edilen ordu, 180 binden fazla mühimmatla hazır bekliyordu" dedi. Min, bu durumu 1980'de yaşanan demokrasi yanlısı protestolara yanıt olarak gerçekleşen katliama benzer bir şekilde başkent Seul'ü "ikinci bir Gwangju'ya dönüştürme" girişimi olarak değerlendirdi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı gündemini meşgul eden bir diğer konu ise, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmayla sıkıyönetim ilan etmesi oldu. Yoon, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim uygulamasına geçti. Ancak parlamentonun yaptığı oylamadan sonra bu karar kaldırıldı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmadı.

Meclis tarafından azli talep edilen Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karar öncesinde görevden geçici olarak uzaklaştırılmış ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etmiştir. Ayrıca, muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, bunun sonucunda devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmiştir.