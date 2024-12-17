DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.985,6 -0,22%
BITCOIN
3.738.127,73 -0,8%

Güney Kore'de Sıkıyönetim Komutanı Park An-su Tutuklandı

Güney Kore'de, Park An-su sıkıyönetim ilanı ile ilgili suçlamalarla tutuklandı. Olayın arka planındaki siyasi çatışmalar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:03
Güney Kore'de Sıkıyönetim Komutanı Park An-su Tutuklandı

Güney Kore'deki Sıkıyönetim Krizi Devam Ediyor

Güney Kore'de 3 Aralık'ta gerçekleştirilen başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sıkıyönetim komutanı olarak atanan Park An-su, tutuklandığı duyuruldu.

Sorular ve Suçlamalar

Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Park An-su hakkında "ayaklanmada kilit rol oynamak ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık kararıyla tutuklanan Park, bu süreçte genelkurmay başkanlığı görevinden de alınmıştı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından atanan Park, ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emrini imzalayarak yetkilerini kullanmıştı. Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığını" belirterek sıkıyönetim ilan etmişti.

Parlamento Kararı ve Geri Adım

Ancak parlamentonun sıkıyönetim ilanına karşı oylama yaparak kararı geri aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla durdurulduğu bildirildi. Yoon, sıkıyönetimi Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni korumak amacıyla ilan ettiğini savunmuştu.

Meclis ve Muhalefet Tepkisi

Ulusal Mecliste gerçekleştirilen acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair verilen önerge, 190 milletvekilinin oyu ile kabul edilmişti. Ana muhalefet partisi Demokrat Parti ve diğer muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanının anayasa ihlali olduğunu savunarak Yoon'un azli için meclise önerge sundu. Ancak ilk önerge nitelikli çoğunluğa ulaşamadı ve bu nedenle reddedildi. İkinci önerge kabul edildi ve Yoon, Anayasa Mahkemesi kararına kadar görevden uzaklaştırıldı. Başbakan Han Duck-soo geçici olarak Yoon'un yerine vekillik yapıyor.

Güney Kore'deki bu gelişmeler, siyasi gerginliklerin arttığını ve ülkedeki siyasi atmosferin değiştiğini göstermekte. Park An-su'nun tutuklanması ve sıkıyönetim süreci, devam eden tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor
2
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi
5
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak
6
Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı
7
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor