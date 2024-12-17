Güney Kore'de Sıkıyönetim Komutanı Park An-su Tutuklandı

Güney Kore'deki Sıkıyönetim Krizi Devam Ediyor

Güney Kore'de 3 Aralık'ta gerçekleştirilen başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sıkıyönetim komutanı olarak atanan Park An-su, tutuklandığı duyuruldu.

Sorular ve Suçlamalar

Yonhap haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Park An-su hakkında "ayaklanmada kilit rol oynamak ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık kararıyla tutuklanan Park, bu süreçte genelkurmay başkanlığı görevinden de alınmıştı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından atanan Park, ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emrini imzalayarak yetkilerini kullanmıştı. Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığını" belirterek sıkıyönetim ilan etmişti.

Parlamento Kararı ve Geri Adım

Ancak parlamentonun sıkıyönetim ilanına karşı oylama yaparak kararı geri aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla durdurulduğu bildirildi. Yoon, sıkıyönetimi Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni korumak amacıyla ilan ettiğini savunmuştu.

Meclis ve Muhalefet Tepkisi

Ulusal Mecliste gerçekleştirilen acil oturumda, sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair verilen önerge, 190 milletvekilinin oyu ile kabul edilmişti. Ana muhalefet partisi Demokrat Parti ve diğer muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanının anayasa ihlali olduğunu savunarak Yoon'un azli için meclise önerge sundu. Ancak ilk önerge nitelikli çoğunluğa ulaşamadı ve bu nedenle reddedildi. İkinci önerge kabul edildi ve Yoon, Anayasa Mahkemesi kararına kadar görevden uzaklaştırıldı. Başbakan Han Duck-soo geçici olarak Yoon'un yerine vekillik yapıyor.

Güney Kore'deki bu gelişmeler, siyasi gerginliklerin arttığını ve ülkedeki siyasi atmosferin değiştiğini göstermekte. Park An-su'nun tutuklanması ve sıkıyönetim süreci, devam eden tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor.