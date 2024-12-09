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Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi: Yoon Suk Yeol’un Başkomutanlık Yetkisi Devam Ediyor

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı sonrası başkomutanlık yetkisini sürdürmesi, vatana ihanet soruşturmasını gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:29
Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi: Yoon Suk Yeol’un Başkomutanlık Yetkisi Devam Ediyor

Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları Sürüyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi mahallememe ilan etmesine rağmen, silahlı kuvvetler üzerindeki başkomutanlık yetkisini sürdürmeye devam ettiğini açıkladı. Bu durum, ülkede vatana ihanet şüphesiyle başlatılan bir soruşturmanın gölgesinde kalıyor.

Yoon'un Yetkileri Hakkında Açıklamalar

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu, yapılan resmi açıklamalarda, soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin askeri gücü yönetme yetkisine sahip olup olmadığı sorusuna, "Askeri güçlerin kontrolü şu anda yasal olarak başkomutanın elindedir." şeklinde yanıt verdi.

Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Yoon’un görevden ayrıldığı zamana kadar devlet işlerinden uzak durmasını önererek, bunun başkomutanlık yetkisini de kapsayacağını belirtti.

Seçim Komisyonuna Asker Gönderildi Mi?

Yerel medyada çıkan haberlerde, güvenlik kameraları incelendiğinde, İstihbarat Komutanlığı mensuplarının, sıkıyönetim ilan edildiği gece, Ulusal Seçim Komisyonu ofisine girdiği ve burada seçmen kütüklerini yöneten sistemlerin görüntülerini kaydettiği iddiaları gündeme geldi.

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesi için tavsiye verildiğini ve asker gönderme kararının seçim komisyonuna yolsuzluk iddialarını araştırmak amacıyla alındığını belirtmişti. Kim’in, adli makamların bu tür bir soruşturmayı başlatmasının zor olması nedeniyle böyle bir adım atmış olabileceği öne sürülüyor.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti ancak parlementodan gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçmek zorunda kaldı. Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini engellemekle suçlayarak, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırma amacı taşıdığını savundu.

Bunun ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı çağrısında bulunarak teyakkuzda olunması gerektiğini duyurdu. Ancak yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve Yoon, Bakanlar Kurulunun onayı ile durumu sonlandırdı.

Meclisteki Gelişmeler

Ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti, Yoon'un sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bulup, onun görevden alınması için meclise önerge sundu. Ancak, yeterli destek bulamadı; önerge, 200 milletvekilinin onayını almak için gerekli sayıya ulaşamadığından kabul edilmedi. Ayrıca, Yoon için seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Güney Kore'deki bu gelişmeler, siyasi iklimin ne denli gergin olduğunu gözler önüne seriyor.

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