Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Devlet Başkanlığı Ofisine Baskın

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Güney Kore polisi, ülke genelinde sıkıyönetim ilanına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'ne baskın düzenledi.

Olayın Detayları

Polis teşkilatı, başkanlık ofisinde yürütmüş olduğu bu operasyonun ardından, sıkıyönetimle ilgili belgeler ve bilgileri toplayarak delil değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

Hükümetin Tepkisi

Devlet yetkilileri, yapılan baskının hukuki zemin üzerinde ve gerektiği yerde gerçekleştirildiğini belirtirken, süreçle ilgili gelişmelerin takip edileceğini vurguladı.

Halk arasında merak uyandıran bu durum, siyasi ortamda da ciddi tartışmalara yol açması bekleniyor.