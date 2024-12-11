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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Devlet Başkanlığı Ofisine Baskın

Güney Kore polisi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilanı sonrası soruşturma kapsamında başkanlık ofisine baskın düzenledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 06:35
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Devlet Başkanlığı Ofisine Baskın

Güney Kore Polisi Devlet Başkanlığı Ofisine Baskın Düzenledi

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada, başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenlendiği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, baskınlar, Devlet Başkanlığı Ofisi'nin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de gerçekleştirilmektedir.

Meclis Başkanı'ndan Açıklama

Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından yapılmıştır. Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon'un 'derhal' gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmiştir.

Sıkıyönetim İlanı ve İtirazlar

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon ekranlarından yaptığı konuşmada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan ettiğini belirtmiştir. Ancak, parlamentonun yaptığı oylama sonucunda karar kaldırılmıştır. Yoon, muhalefeti, 'Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını' savunmuştur.

Askeri Teyakkuz

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı vermiş ve teyakkuzda olmaları gerektiğini bildirmiştir. Sıkıyönetim birlikleri olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise giriş yaptıkları bildirilmiştir.

Meclis Oylaması ve Sıkıyönetimin Kaldırılması

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına yönelik önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiştir. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından 'hükümsüz' hale geldiğini açıklamıştır.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştur.

Yurt Dışı Seyahat Yasağı

Yoon'a yönelik 'vatana ihanet', 'silahlı kalkışmaya teşebbüs' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmiştir.

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