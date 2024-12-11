DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,67 0,14%
ALTIN
3.019,32 -0,11%
BITCOIN
3.420.364,41 -1,79%

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Üst Düzey Polisler Gözaltında

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı soruşturması kapsamında iki üst düzey polis gözaltına alındı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kararı tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:43
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Üst Düzey Polisler Gözaltında

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta yaptığı sıkıyönetim ilanı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Polis Teşkilatı Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Polis Teşkilatı Başkanı Kim Bong-sik gözaltına alındı.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Cho ve Kim, yerel saatle 04.00 civarında gözaltına alındı. İki üst düzey polise, sıkıyönetimin ilan edildiği akşam, milletvekillerinin Ulusal Meclise girmelerini engelleme suçlaması yöneltildi.

Acil Durum Tutuklama Hükümleri

Güney Kore'de acil durum tutuklama hükümleri gereği, polis şüphelileri gözaltına alıp sorgulamak için 48 saat süreye sahiptir.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını iddia ederek sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylaması ile bu karar geri alındı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Sıkıyönetim ve Askeri Müdahale

Yoon, muhalefeti, “Hükümetin işlevini engellemekle” suçlayarak sıkıyönetimin amacının Kuzey Kore yanlısı güçlerin ortadan kaldırılması ve anayasal özgürlük düzeninin korunması olduğunu savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlarla toplantı yaparak teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. Sıkıyönetim birlikleri olarak görevlendirilen askerlerin de Ulusal Meclise girdiği bildirildi.

Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, yapılan oylamanın ardından sıkıyönetimin hükümsüz hale geldiğini açıkladı. Bunun üzerine Yoon, kabinesinin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

Ayrıca, “vatana ihanet”, “silahlı kalkışmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amorium Antik Kenti'nde Türk-İslam Dönemine Ait Hamam Bulundu
2
Tarım ve Hayvancılık İklim Krizine Karşı Daha Fazla Gündemde Olmalı
3
Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: Yaklaşık 3 Saatte Söndürüldü
4
6 Yaşındaki Suriyeli Ömer, Acılarla Dolu Yolculuğun Ardından Vatanına Döndü
5
Sakarya'da 6 Araçla Meydana Gelen Kazada 15 Kişi Yaralandı
6
2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı: Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye Açıklaması: 'Geleceği Kurmak Türkiye'nin Önceliği'

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda