Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Üst Düzey Polisler Gözaltında

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta yaptığı sıkıyönetim ilanı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Polis Teşkilatı Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Polis Teşkilatı Başkanı Kim Bong-sik gözaltına alındı.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Cho ve Kim, yerel saatle 04.00 civarında gözaltına alındı. İki üst düzey polise, sıkıyönetimin ilan edildiği akşam, milletvekillerinin Ulusal Meclise girmelerini engelleme suçlaması yöneltildi.

Acil Durum Tutuklama Hükümleri

Güney Kore'de acil durum tutuklama hükümleri gereği, polis şüphelileri gözaltına alıp sorgulamak için 48 saat süreye sahiptir.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını iddia ederek sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylaması ile bu karar geri alındı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Sıkıyönetim ve Askeri Müdahale

Yoon, muhalefeti, “Hükümetin işlevini engellemekle” suçlayarak sıkıyönetimin amacının Kuzey Kore yanlısı güçlerin ortadan kaldırılması ve anayasal özgürlük düzeninin korunması olduğunu savundu.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlarla toplantı yaparak teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. Sıkıyönetim birlikleri olarak görevlendirilen askerlerin de Ulusal Meclise girdiği bildirildi.

Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, yapılan oylamanın ardından sıkıyönetimin hükümsüz hale geldiğini açıkladı. Bunun üzerine Yoon, kabinesinin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

Ayrıca, “vatana ihanet”, “silahlı kalkışmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği öğrenildi.