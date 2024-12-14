Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Üst Düzey Tutuklama

Güney Kore, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının ardından büyük bir krizle karşı karşıya. Başkent Savunma Komutanı Korgeneral Lee Jin-woo, Ulusal Meclis'e asker gönderdiği iddiasıyla tutuklandı. Yonhap ajansının aktardığı habere göre, Lee, yurt dışına çıkış yasağı ve görevden alma cezasının ardından sıkıyönetim soruşturması kapsamında yakalandı.

Lee, bu soruşturma çerçevesinde tutuklanan üçüncü yüksek rütbeli asker oldu. Daha önce istifa eden Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Korgeneral Yeo In-hyung da aynı kıstastan muaf tutulmamıştı.

Başkent Savunma Komutanlığı'nın üst düzey askerleri arasında Genelkurmay Başkanı, Özel Kuvvetler Komutanı ve Savunma İstihbarat Komutanı bulunuyor. Bu askerlerin tamamı, yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alındı. 12 Aralık'ta, sıkıyönetim davasına bakan özel savcılık ekibi, komutanlıkta arama yaptı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanını yaparken, muhalefetin devlet karşıtı eylemler içinde olduğunu öne sürdü. Ancak Ulusal Meclis, 190 milletvekilinin oyu ile sıkıyönetim kararını kaldırdı ve bu durum hükümsüz hale geldi.

Yoon, bu süreçte muhalefeti, “hükümetin işlevini engellemek” ile suçlayarak, sıkıyönetimin amacının “Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak” olduğunu savundu. Sıkıyönetim askerlerinin Ulusal Meclis'e girmesi, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Seul Yüksek Savcılığı, Yoon'u “vatana ihanet”, “silahlı kalkışmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalarla soruşturmaktadır. Yoon'a yurt dışı seyahat yasağı da getirildi. 10 Aralık’ta, Güney Kore Ulusal Meclisi, Yoon dahil 8 kişinin, sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltına alınmasını öngören bir tasarıyı kabul etti.