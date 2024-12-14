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Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları: Emniyet Müdürleri Tutuklandı

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında gözaltına alınan emniyet müdürleri, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 06:06
Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları: Emniyet Müdürleri Tutuklandı

Güney Kore, 3 Aralık'ta gerçekleşen ve büyük tepkilere yol açan başarısız sıkıyönetim ilanına dair yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli bir gelişme yaşadı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'in tutuklanmasına karar verdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre, mahkeme, savcılığın acil gözaltı talebi üzerine emniyet müdürlerinin tutuklandığını açıkladı. Söz konusu iki emniyet müdürü, sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'in polis kordonuna alınması talimatını vermekle suçlanıyordu.

11 Aralık'ta gözaltına alınan Cho ve Kim, Meclis'e girmeye çalışan milletvekillerini engellemekle suçlanıyor. Gözaltındayken Cho'nun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, sıkıyönetim emirlerine itiraz etmeleri halinde tüm milletvekillerinin tutuklanması talimatı verdiğini beyan ettiği iddia ediliyor.

İki emniyet müdürünün, sıkıyönetim ilanından kısa bir süre önce Yoon ve istifa eden Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile gizli bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde bilgiler yer almakta. Bu nedenle, müfettişler, Cho ve Kim'in sıkıyönetimin planlama aşamasında yer aldıklarını düşünüyor.

Sıkıyönetim ilanının hemen akabinde Yoon, bir televizyon konuşmasında ‘muhalefetin devlet karşıtı faaliyet içinde olduğunu' belirterek sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylamasıyla bu karar geri alındı.

Güney Kore'de yürütülen bu operasyonlar, siyasi krizler ve güvenlik tartışmalarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Seul Yüksek Savcılığı, Yoon’un ‘vatana ihanet', 'silahlı kalkışmaya teşebbüs' ve 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla araştırıldığını bildirdi ve üzerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

10 Aralık'ta Ulusal Meclis, sıkıyönetim ilanıyla ilgili olarak Yoon dahil olmak üzere 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden bir karar tasarısını kabul etti.

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