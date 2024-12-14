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Güney Kore'de Sokaklar Yoon Suk Yeol İçin İnliyor

Güney Kore'de halk, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması talebiyle sokaklara döküldü. Protestolar her geçen gün artıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:19
Güney Kore'de Sokaklar Yoon Suk Yeol İçin İnliyor

Güney Kore'de Halk, Yoon Suk Yeol'un Görevden Alınmasını İstiyor

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle görevden alınması talebiyle halk sokaklara döküldü. Muhalefet partileri tarafından meclise sunulan azil önergesinin oylanmasına kısa bir süre kala, bu tartışmalı karara karşı geniş çaplı protestolar düzenleniyor.

Protestoların Büyüklüğü ve Meclis Oylaması

Yonhap ajansının aktardığına göre, yaklaşık 85 bin kişi, Ulusal Meclis yakınlarında toplanarak Yoon’un görevden alınmasını talep etti. Ülkenin diğer bölgelerinde de halkın tepkisi giderek artıyor.

Bugün mecliste oylanacak olan muhalefet partilerinin önerisi, kabul edilmesi için 300 sandalyeli mecliste 200 milletvekilinin lehte oy vermesini gerektiriyor. Muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlamak için, Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Şu an için, PPP’den 7 milletvekili önergeye destek verdi.

Sıkıyönetim Kararı ve Sonrası

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı açıklamada, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" nedeniyle sıkıyönetim ilan etti. Fakat, sonrasında parlamento tarafından bu karar kaldırıldı. Yoon, sıkıyönetimi "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı" amaçladığını belirterek savundu. Ancak, bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara teyakkuzda olmaları talimatı vermişti.

Ulusal Meclisteki acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanlığı Ofisi, oylamanın ardından bu kararın "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Yoon ise kabinesinin onayı sonrasında sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

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