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Güney Kore'de Tropikal Gece Rekoru Kırıldı

Güney Kore'de aşırı sıcaklar, Seul'de 27,2°C ile tropikal gece rekorunun kırılmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:05
Güney Kore'de Tropikal Gece Rekoru Kırıldı

Güney Kore'de Rekor Sıcaklıklar

Güney Kore'nin başkenti Seul, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihi bir tropikal gece rekoru kırdı.

Yüksek Sıcaklıklar Tarih Yazdı

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Seul'da kaydedilen 27,2 derece ile 27. tropikal gecenin yaşandığını açıkladı. Bu durum, modern meteorolojik gözlemlerin başladığı 1907 yılından bu yana en uzun tropikal gece sayısı olarak tarihe geçti.

Diğer Şehirlerde Durum

Ülkenin Busan kentinde de benzer şekilde en düşük sıcaklık 26,6 derece olarak kaydedildi ve burada da art arda 23. tropikal gece yaşandı. Tropikal geceler, akşam saat 18:00 ile ertesi gün 09:00 arasında sıcaklıkların 25 derece veya üzerinde seyrettiği durumları tanımlamaktadır.

Önlemler ve Beklentiler

Güney Kore Meteoroloji İdaresi, 2018 yılında kaydedilen en sıcak haziran ayı rekorunun da aşıldığını duyurdu. Ayrıca, Seul dahil olmak üzere toplam 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildi. Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların daha da yükseleceği öngörülüyor.

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