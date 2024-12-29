Güney Kore'de Uçak Kazası: 174 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen trajik bir uçak kazasında, 174 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 181 yolcu ve mürettebatı taşıyan Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kontrolden çıktı.

Uçak, iniş esnasında pistten çıkarak havalimanını çevreleyen duvara çarptı ve infilak etti. İlk verilere göre, uçağın iniş takımlarındaki arızanın kazanın sebebi olduğu belirtildi. Bu arızanın, uçağın ilk seferde iniş takımlarını açmasa da, ikinci seferde zorunlu iniş yapmaya çalışırken kaza yaşandığı ifade edildi.

Ulusal medyada yayınlanan görüntülerde, uçak gövdesi üzerinde pistte inmeye çalışırken yavaşlayamadığı ve pistin sonunda bulunan duvara çarptığı görülüyor. Olayda 179 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından büyük bölümü yanarak yok olan uçaktaki yangını söndürerek iki kabin personelini kurtarmayı başardı.

Bir itfaiye yetkilisi, uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının oldukça düşük olduğunu belirterek, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu. Hayatını kaybedenlerin teşhis edilmesi güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak" şeklinde ifade etti.

Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren uçaktaki 175 yolcunun 2'sinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu bildirildi. Kazadan sonra, Maliye Bakanı Choi Sang-mok, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Geçici olarak bakanlık görevlerini yürüten Choi, hükümetin olanaklı tüm yardımları sağlayacağını söyledi.

Devlet Başkanlığı Ofisi’nde de acil durum toplantısı yapılırken, Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young polis birimlerine tüm kaynakları seferber etme talimatı verdi. Jeju Air CEO'su Kim E-bae, kazanın ardından özür dileyerek, kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında ise inişten yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin pilotu "kuş çarpması" konusunda uyardığı, sonrasında pilotun "imdat" çağrısı yaptığı belirtildi. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.