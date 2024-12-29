Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Günlük Yas İlan Edildi

Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucunda 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında kaza yapan uçak, kontrolünü kaybederek pistten çıktı ve havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Yetkililer, kazanın, iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirtti.

Kaza Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Özellikle iniş takımları açılmayan uçağın, zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı ifade edildi. Ulusal televizyonlarda yayımlanan görüntülerde, gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamayarak pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

İtfaiye ekipleri, yarı yanmış olan uçaktaki yangını söndürerek, iki kabin personelini kurtardı. Bir itfaiye yetkilisi, kaza sonrasında yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu ve "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç” açıklamasında bulundu.

Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat yer alıyordu. Hayatını kaybedenlerden ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Devlet Yetkililerinin Açıklamaları

Ülkede, devlet başkanı ve başbakanlık için süren azil süreçleri dolayısıyla Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve hükümetin her türlü yardımı yapacağını ifade etti.

Jeju Air Yönetim Kurulu Başkanı Kim E-bae, kazanın ardından bir özür açıklaması yaparak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu ve kurbanların yakınlarına her türlü destek sözü verdi.

Yas İlanı ve Afet Bölgesi İlanı

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin "kuş çarpmasına" karşı uyardığını, pilotun ise sonrasında "imdat" çağrısında bulunduğunu aktardı. Yetkililer, iniş takımları arızasının kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini ve Muan'ı "özel afet bölgesi" olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca, eski başkan Yoon Suk Yeol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti ve hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.