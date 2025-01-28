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Güney Kore'de Uçakta Yangın: 3 Yaralı

Güney Kore'nin Busan kentinde bir yolcu uçağında çıkan yangında 3 kişi yaralandı, tahliyeler başarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:17
Güney Kore'de Uçakta Yangın: 3 Yaralı

Busan'da Uçakta Yangın Çıktı

Güney Kore'nin güneydoğusunda bulunan Busan kentindeki Gimhae Havalimanı'nda bir yolcu uçağında çıkan yangın, panik ve endişeye yol açtı.

Yangının Nedeni ve Tahliye Süreci

Yonhap'ın bildirdiğine göre, Air Busan havayolu şirketine ait uçağın, Hong Kong'a gitmek üzere kalkış öncesinde kuyruk kısmında alevler yükseldi. Yangının hemen ardından uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 personel, şişme kaydıraklar aracılığıyla tahliye edildi.

Yaralılar ve Bugünkü Gelişmeler

Tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi hafif yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı yetkililerce açıklandı. Ayrıca, tahliye sürecinde toplam 176 kişinin güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığı bildirilirken, ekipler her ihtimale karşı uçağın içinde detaylı bir arama gerçekleştirmeye devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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