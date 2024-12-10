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Güney Kore'de Üniversiteler, Devlet Başkanı Yoon'un Görevden Alınmasını Talep Ediyor

Güney Koreli üniversiteler, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının ardından istifa çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:14
Güney Kore'de Üniversiteler, Devlet Başkanı Yoon'un Görevden Alınmasını Talep Ediyor

Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'ta yaptığı kısa süreli başarısız sıkıyönetim ilanının ardından üniversitelerin baskısı altında kalıyor. Birçok üniversitenin öğrenci temsilcileri, Yoon'un görevden alınması için eylem yapıyor.

Ülkedeki 31 üniversiteden temsilciler, Seul Yeouido'da bulunan Ulusal Meclis önünde bir basın toplantısı düzenleyerek, Yoon'a istifa çağrısında bulundu. Aynı zamanda, çeşitli akademisyenler de sosyal medyada Yoon'un antidemokratik eğilimlerini vurgulayarak onun istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Tepkiler sadece yüksek öğrenimle sınırlı kalmadı; Yoon'un mezun olduğu Chungam Lisesi öğrenci konseyi de bir bildiri yayımlayarak, sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu ifade etti ve Yoon'un istifasını istedi.

Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi tarafından Türkçe dahil 18 farklı dilde yayımlanan açıklamada, "Dünyaya duyuruyoruz, halkın iradesini terk eden birini devlet başkanı olarak kabul etmemiz imkansızdır. Devlet Başkanı Yoon, ülkeyi kaosa sürüklemekten ve halkı aldatmaktan sorumluluk alarak görevinden istifa etmelidir" denilerek, iktidar partisine de halkın iradesini yansıtmak üzere özür dilemeleri gerektiği vurgulandı.

Devlet Başkanı Yoon'un Sıkıyönetim İlanı

3 Aralık gecesi televizyon konuşması yapan Yoon, muhalefetin devlete karşı faaliyetlere karıştığı iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş ancak, Ulusal Meclis'in oylaması sonucunda bu karar iptal edilmiştir. Yoon, sıkıyönetimi "Kuzey Kore yanlısı güçleri bertaraf etmek ve anayasal özgürlükleri korumak" amacıyla ilan ettiğini savunmuştu.

Sıkıyönetim sırasında, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı yapma talimatı verirken, "sıkıyönetim birlikleri" askerlerin Ulusal Meclis'e girmesiyle dikkat çekti. Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılması için verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldı.

Yoon, sıkıyönetimin sona erdiğini kabine onayı aldıktan sonra duyurdu. Ancak, Yoon aleyhine yurtdışı seyahat yasağı uygulanmaya başladı ve Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim nedeniyle Yoon'un derhal gözaltına alınmasını içeren bir karar tasarısını onayladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık'ta kısa süren başarısız sıkıyönetim ilanının...

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık'ta kısa süren başarısız sıkıyönetim ilanının ardından ülkedeki birçok üniversite, Yoon'un görevden alınması için eylem yapıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık'ta kısa süren başarısız sıkıyönetim ilanının...

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık'ta kısa süren başarısız sıkıyönetim ilanının ardından ülkedeki birçok üniversite, Yoon'un görevden alınması için eylem yapıyor.

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