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Güney Kore'de Yangın: 3 Bin Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'nin Jeju adasında yolcu gemisinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:17
Güney Kore'de Yangın: 3 Bin Kişi Tahliye Edildi

Güney Kore'nin Jeju Adasında Yolcu Gemisinde Yangın

Güney Kore'nin en büyük adası Jeju'da, 3 binden fazla yolcunun bulunduğu dev bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Olay, Jeju limanına demirlemiş olan 85 bin tonluk gemide meydana geldi.

Yangının Nedenleri Üzerinde Çalışmalar Başladı

Yerel haber ajansı Yonhap'a göre, sabah saatlerinde gemiden yükselen siyah dumanlar dikkat çekti. Jeju Sahil Güvenliği, gemide toplam 2,430 yolcu ve 736 mürettebat bulunduğunu bildirdi.

Alevler Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Gemi üzerindeki yangın, yaklaşık 50 metrekarelik bir alana yayıldı ancak hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın sırasında, mürettebattan 3 kişi dumandan zehirlendi ve tedavi altına alındı.

Geçici Erteleme ve Gelecek Planları

Yangının kaynağıyla ilgili soruşturmalar devam ederken, geminin Çin'den hareket ettiği ve yangın nedeniyle ertelemenin ardından Japonya'ya doğru yola devam edeceği bilgisi alınmıştır.

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