Güney Kore'de Yapay Zeka ile Oluşturulan Sahte Cinsel Görüntü Skandalı

Güney Kore'de Deepfake Sorunu Büyüyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yapay zeka ile oluşturulan sahte cinsel içerikli görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığını belirtti. Yoon, "Mağdurların çoğu reşit değil, görüntüleri yayan kişiler ise gençlerden oluşuyor," dedi.

Mahkeme Cezalandırdı

Son gelişmeler sonucunda, 28 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 400 deepfake videosu üretmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, "Sahte videoların içeriği iğrenç ve tarif edilmesi zor," açıklamasında bulundu.

Sosyal Medya Üzerinden Yayılım

Ülkede birçok okul ve üniversiteyle bağlantılı sohbet gruplarında, kadın ve genç kızların manipüle edilmiş görüntüleri yayımlanıyor. Sosyal medya kullanıcılarının sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin fotoğraflarını kullanarak sahte içerikler üretmeleri tepkilere yol açıyor.

Eğitim Bakanlığı Önlem Alıyor

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, Ocak ayından bu yana toplam 196 deepfake vakası bildirildiğini ve bunlardan 179'unun polise sevk edildiğini açıkladı. Bakanlık, konuyla mücadele etmek amacıyla özel bir görev gücü oluşturulduğunu belirtti.

Toplumsal Tepkiler ve Tarihsel Sorun

Güney Kore, yıllardır gizli kameralarla çekilmiş görüntülerin yasa dışı dağıtımı nedeniyle ciddi bir sorunla karşı karşıya. 2019 yılında "nth-room" skandalında benzer durumlar yaşanmış ve çok sayıda kadın şantaja uğramıştır. Hükümetin bu konularda daha etkin adımlar atması için 2018'de binlerce kadın protestolar düzenlemiştir.

Artış Devam Ediyor

Güney Kore polis verilerine göre, bu yılın ilk 7 ayında deepfake vakalarının sayısı 297'ye ulaştı. Bu durum, yerine getirilmesi gereken birçok önlem ve sosyal farkındalık çalışmasına işaret etmektedir.