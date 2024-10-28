DOLAR
34,28 0%
EURO
37,11 -0,1%
ALTIN
3.011,69 0,53%
BITCOIN
2.358.371,49 -1,48%

Güney Kore'de Yeni Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

Güney Kore, uluslararası yapay zeka projelerine destek vermek amacıyla yeni bir araştırma laboratuvarı açtı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:37
Güney Kore'de Yeni Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

Güney Kore'de Yeni Bir Dönem: Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı

Güney Kore, küresel ölçekte yapay zeka projelerine katkıda bulunmak için Seul'de yeni bir ulusal yapay zeka araştırma laboratuvarı kurdu.

Bakanlık Açıklaması

Bilim ve Bilişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu laboratuvarın açılması, yapay zeka alanındaki araştırmaların hızlanması ve çeşitliliğin artırılması amacı taşımaktadır. Laboratuvar, gelecekteki projelere ev sahipliği yapacak bir merkez olma işlevi görecek.

Yatırım ve İşbirliği

2028 yılına kadar bu projeye yaklaşık 68 milyon dolar yatırım yapılacağı bildirilmektedir. Ayrıca, laboratuvarda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve diğer ülkelerden bilim insanlarının ortak yapay zeka projeleri geliştireceği kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
2
Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı
3
Cenevre'de Orta Doğu Çatışmalarına Çözüm Arayışı İçin Konferans Düzenlenecek
4
İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Başladı
5
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
6
Kızılcahamam'da Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor
7
Gazze'de Yıkım: Filistinlilerin Dönüşü Sonrası Yaşadıkları Dehşet

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek