Güney Kore'de Yeni Yapay Zeka Laboratuvarı Açıldı

Güney Kore'de Yeni Bir Dönem: Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı

Güney Kore, küresel ölçekte yapay zeka projelerine katkıda bulunmak için Seul'de yeni bir ulusal yapay zeka araştırma laboratuvarı kurdu.

Bakanlık Açıklaması

Bilim ve Bilişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu laboratuvarın açılması, yapay zeka alanındaki araştırmaların hızlanması ve çeşitliliğin artırılması amacı taşımaktadır. Laboratuvar, gelecekteki projelere ev sahipliği yapacak bir merkez olma işlevi görecek.

Yatırım ve İşbirliği

2028 yılına kadar bu projeye yaklaşık 68 milyon dolar yatırım yapılacağı bildirilmektedir. Ayrıca, laboratuvarda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve diğer ülkelerden bilim insanlarının ortak yapay zeka projeleri geliştireceği kaydedilmiştir.