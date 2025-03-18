Güney Kore'de Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı

Seul'de Yoğun Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, kara ve hava yollarında önemli aksamalara yol açtı. Kore Meteoroloji Dairesi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, beklenmedik bu kar yağışının, başkent ile yakın bölgelerde etkisini gösterdiği ve kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Traffik Aksamaları ve İptaller

Görülen kaygan yollar nedeniyle meydana gelen kazalar, Seul’ün çeşitli bölgelerindeki kara yolu trafiğinde aksamaların yaşanmasına yol açtı. Korea Airports Şirketi'nin yaptığı açıklama ise, yoğun kar yağışı ve güçlü rüzgar nedeniyle Gimpo, Jeju Adası, Yeosu ve Wonju itibariyle, bazı planlı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Ayrıca Incheon Uluslararası Havalimanı’ndaki 5 seferin de ertelendiği ifade edildi. Bu durum, yolcuların planlarını etkileyerek havalimanlarında yoğunluğa sebep oldu.