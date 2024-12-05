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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a İstifa Baskısı Sürüyor

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un istifası için düzenlenen gösteriler, ikinci gününde de devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:29
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a İstifa Baskısı Sürüyor

Güney Kore'de Gösteriler İkinci Gününe Girdi

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un istifasını talep eden sivil toplum kuruluşu üyeleri, gösterilerini ikinci gününde sürdürmeye devam ediyor. Yonhap haberine göre, protestocular, Yoon'un sıkıyönetim ilan edip ardından geri çekmesi nedeniyle istifa etmesini istemek amacıyla bu sabah erken saatlerde kent merkezlerinde toplandı.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Yoğun Katılım

Binin üzerinde sivil toplum kuruluşu üyesinin katıldığı eylemlerde, Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyeleri de yer alıyordu. Göstericiler, "Vatan haini suçlu Yoon Suk Yeol ve suç ortakları derhal tutuklansın" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yoon'un istifa etmemesi durumunda konfederasyon, süresiz grev kararı aldığını duyurmuştu.

Önemli Bir Tarih: Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" iddialarıyla 3 Aralık tarihinde sıkıyönetim ilan etmişti. Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunmasını istemişti. Askerler, Ulusal Meclis'e girerek sıkıyönetimi uygulama yetkisi talebinde bulundular.

Mecliste Sıkıyönetim Kararına Ret

Mecliste gerçekleştirilen acil oturumda, sıkıyönetimin kaldırılmasına yönelik önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetim kararının yapılan oylama ile "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Yoon, yasal geri adımın ardından bakanlar kurulunu toplamış ve kabine onayından sonra sıkıyönetimi sonlandırdığını duyurmuştu.

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