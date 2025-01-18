Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı verildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:02
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı

Yoon Suk Yeol Hakkında Tutuklama Kararı

Güney Kore'de bir mahkeme, sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme İddiaları ve Gözaltı Süreci

Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'un “başarısız sıkı yönetim girişimi ve milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiği” gerekçeleriyle “ayaklanmaya liderlik etme” ve “yetkisini kötüye kullanma” suçlarından yargılandığını belirtti.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un 10 gün içinde savcılığa gönderilmesini planlıyor. Savcılığın, Yoon'u daha kapsamlı bir şekilde sorgulaması ve hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor. Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin tutuklama talebinde bulunmasının ardından, Yoon'un bu sabah mahkemede ifade verdikten sonra gözaltı merkezine geri götürüldüğü bildirildi.

Gözaltı Süreci ve Tarih

Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azlini istemiş ve bunun sonucunda Yoon, 15 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı. Yoon, devlet başkanlığı konutunda gözaltına alındıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin Gwacheon ofisine götürüldü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği kaydedildi. Yoon, Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olma özelliğini taşıyor ve şu anda 3 Aralık 2024 tarihindeki sıkıyönetim ilanı nedeniyle “ayaklanma” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla soruşturuluyor.

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