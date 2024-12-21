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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Eylemler Yaşandı

Güney Kore'de başkanlık görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'a yönelik protestolar düzenlendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:36
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Eylemler Yaşandı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Protesto Gösterileri

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden uzaklaştırılmasının ardından destekçileri ve karşıtları arasında büyük bir gösteri düzenlendi. On binlerce kişi, başkent Gwanghwamun bölgesinde iki taraflı olarak karşı karşıya geldi.

Yoon'un Tutuklanmasını İsteyenler Slogan Attı

Yoon'un tutuklanmasını talep eden on binlerce gösterici, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir grup, "tutukla" ve "hapse at" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getirdi. Bu mücadele sırasında Yoon'un konutu yakınlarında traktörlerle protesto düzenlemek isteyen çiftçiler, polis engeline takıldı.

Binlerce Kişi Yoon'un Göreve İadesini Talep Etti

Destekçiler ise eski başkan lehine yürüyüş yaparak Yoon'un görevden uzaklaştırılmasına karşı çıktılar. Binlerce gösterici, onun göreve iadesi için çağrıda bulundu.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı açıklamada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak parlamentonun geçirdiği oylama ile karar geri alındı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını savundu.

Sıkıyönetim sonrası, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunması çağrısında bulundu. Görülen oylama ile sıkıyönetim kararı, 190 milletvekilinin oyuyla kaldırıldı.

Mecliste Yoon'un Azli Talep Edildi

Yine ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için önerge vermiştir. Ancak yapılan oylama, nitelikli çoğunluğa ulaşmadığı için 7 Aralık'ta reddedilmiştir. İkinci önerge ise 14 Aralık'ta nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırılmış ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etmiştir.

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